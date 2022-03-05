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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 05 марта 2022
Серкль Брюгге
05.03.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Генк
36'
Р. Матондо
51'
С. Мянго
53'
Т. Бонгонда
56'
Б. Хейнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Генк
Замена
D. Sousa
️️️️
Ш. Ванхутте
86'
Замена
Р. Декостер
️️️️
С. Мянго
81'
Замена
Т. Сомерс
️️️️
О. Деман
70'
56'
ГОЛ! 2:2!
Б. Хейнен
Пас отдал
А. Пресиадо
53'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бонгонда
ГОЛ! 2:0!
С. Мянго
Пас отдал
Д. Хотич
51'
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Торстведт
46'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Пайнтсил
46'
Замена
️️️️
П. Грошовски
ГОЛ! 1:0!
Р. Матондо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Витиньо
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
1-3-1-5
13
Мянго
10
Хотич
22
Лопеш
3
Уткус
39
Матондо
2
Деман
17
2
Даланд
34
Ванхутте
9
Данке
3-4-2-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
26
Лукуми
15
Садик
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
18
Юклеред
10
Ито
42
Торстведт
30
Онуачу
2
Деман
24
Сомерс
24
Сомерс
2
Деман
13
Мянго
8
Декостер
8
Декостер
13
Мянго
34
Ванхутте
43
43
34
Ванхутте
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Пайнтсил
42
Торстведт
31
Трезор
31
Трезор
42
Торстведт
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Генк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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