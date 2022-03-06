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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Зюлте-Варегем
Гент - Зюлте-Варегем: обзор матча 06 марта 2022
Гент
06.03.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
12'
Л. Депуатр
90+4'
Р. Безус
70'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 2:1!
Р. Безус
90'
+4
90'
+3
Замена
I. Seck
️️️️
И. Думбия
90'
+2
Желтая карточка
А. Сиссако
90'
+2
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Ж. Домпе
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Нуриу
76'
Замена
Р. Безус
️️️️
Й. Маледе
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
64'
Замена
А. Сиссако
️️️️
Ф. Бойя
60'
Желтая карточка
Т. Дерейк
23'
Желтая карточка
А. Чиранни
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Э. Юлсагер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
Зюлте-Варегем
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Ibrahima Seck
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
4-4-2
33
Руф
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
4
Лагэ
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
24
Кумс
17
Юлсагер
4
де Сар
29
Депуатр
14
Маледе
3-1-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
28
Де Бок
14
Де Неве
8
Думбия
34
Бойя
91
Домпе
2
Чиранни
4
Дерейк
9
Фоссен
9
Гано
14
Маледе
90
Безус
90
Безус
14
Маледе
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
91
Домпе
7
Кутеса
7
Кутеса
91
Домпе
8
Думбия
21
21
8
Думбия
34
Бойя
8
Сиссако
8
Сиссако
34
Бойя
Остались в запасе
Гент
Зюлте-Варегем
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
27
Дион Коолс
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
Остались в запасе
27
Дион Коолс
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Гент - Зюлте-Варегем
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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