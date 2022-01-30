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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Мехелен
Стандард - Мехелен: обзор матча 30 января 2022
Стандард
30.01.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Мехелен
44'
М. Кафаро
49'
К. Мрабти
90'
Н. Сторм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Мехелен
90'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сторм
84'
Желтая карточка
T. Peyre
Желтая карточка
Н. Дюсенн
77'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Р. Эмон
76'
Замена
J. Van Damme
️️️️
М. Бокади
76'
76'
Замена
Н. Сторм
️️️️
К. Мрабти
74'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
D. Wouters
71'
Желтая карточка
D. Wouters
69'
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Дрэгуш
69'
61'
Желтая карточка
G. Coucke
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Мрабти
Пас отдал
М. Швед
ГОЛ! 1:0!
М. Кафаро
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
13
Joachim Van Damme
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
2-2-2-5
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
20
Кафаро
15
Доннум
9
Эмон
22
Калю
7
Болевич
10
Дрэгуш
20
Деваэль
3-2-2-1-2
1
16
30
23
14
Уолш
5
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Швед
99
Кюйперс
28
Мрабти
10
Дрэгуш
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Дрэгуш
20
Бокади
13
13
20
Бокади
9
Эмон
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Эмон
5
6
6
5
28
Мрабти
10
Сторм
10
Сторм
28
Мрабти
Остались в запасе
Стандард
Мехелен
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Стандард - Мехелен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Мехелен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
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2024.02.29 00:18
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2023.06.21 22:59
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2023.06.21 22:59
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2023.01.18 11:57
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