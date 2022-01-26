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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Стандард
Эйпен - Стандард: обзор матча 26 января 2022
Эйпен
26.01.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Стандард
45'
Р. Эмон
90'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Стандард
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дрэгуш
87'
Желтая карточка
Н. Нкунку
Замена
Ж. Деом
️️️️
Г. Магне
85'
79'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
М. Кафаро
79'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Д. Мюлека
Замена
Т. Мюзель
️️️️
A. Beck
76'
70'
Замена
С. Бастьен
️️️️
А. Доннум
70'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Р. Эмон
Замена
С. Превляк
️️️️
Ж. Нгой
65'
Замена
T. Alloh
️️️️
Ж. Амат
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эмон
Желтая карточка
Б. Ламберт
19'
18'
Желтая карточка
А. Калю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
32
Andreas Beck
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
7
Жульен Нгой
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Эйпен
29
Teddy Alloh
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
26
Торбен Мюзель
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Стандард
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-5
33
Нурудин
32
5
Амат
12
Агбаду
8
8
Питерс
19
Эри
15
Магне
35
Ламберт
11
Н'Дри
2-2-2-4
16
Бодар
2
Аль-Дахил
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
15
Доннум
20
Кафаро
9
Эмон
22
Калю
20
Деваэль
11
Мюлека
5
Амат
29
29
5
Амат
15
Магне
24
Деом
24
Деом
15
Магне
32
26
Мюзель
26
Мюзель
32
7
Нгой
14
Превляк
14
Превляк
7
Нгой
20
Кафаро
27
Нкунку
27
Нкунку
20
Кафаро
9
Эмон
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
9
Эмон
15
Доннум
22
Бастьен
22
Бастьен
15
Доннум
11
Мюлека
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
11
Мюлека
Остались в запасе
Эйпен
Стандард
26
Jens Cools
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Маттьё Эполо
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
26
Jens Cools
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттьё Эполо
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Эйпен - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Кервегстадион
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