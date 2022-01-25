Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Кортрейк
Шарлеруа - Кортрейк: обзор матча 25 января 2022
Шарлеруа
25.01.2022, вторник, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
21'
В. Байо
14'
L. Rougeaux
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Кортрейк
90'
+4
Желтая карточка
К. Д'Хаен
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
90'
+3
83'
Замена
C. Herrmann
️️️️
Д. Мбайо
80'
Желтая карточка
L. Rougeaux
71'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Б. Мессауди
ГОЛ! 1:1!
В. Байо
Пас отдал
Ж. Кайембе
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
L. Rougeaux
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Кортрейк
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
27
Romain Donnez
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Кортрейк
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
3-4-3
21
Камара
18
Кайембе
29
Бессил
2
Ван Клемпут
8
Зорган
88
Мориока
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
21
Зарури
15
Байо
26
2-2-5
4
Ватанабе
6
18
Палаверса
37
Кадри
9
Мессауди
16
Радованович
30
Д'Хаен
14
11
Мбайо
9
Мессауди
19
Фикселлес
19
Фикселлес
9
Мессауди
11
Мбайо
39
39
11
Мбайо
Остались в запасе
Шарлеруа
Кортрейк
40
Mateo Chiacig
ВР
27
Romain Donnez
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
27
Romain Donnez
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Остались в запасе
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Шарлеруа - Кортрейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Кортрейк
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+