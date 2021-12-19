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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Шарлеруа
Эйпен - Шарлеруа: обзор матча 19 декабря 2021
Эйпен
19.12.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Шарлеруа
8'
А. Голизаде
22'
Ш. Николсон
42'
Ш. Николсон
49'
Ш. Николсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Шарлеруа
Желтая карточка
Э. Агбаду
81'
80'
Замена
G. Gillet
️️️️
М. Илаймахаритра
Замена
B. Poulain
️️️️
Б. Ламберт
73'
Замена
E. Sowah
️️️️
A. Beck
73'
71'
Замена
V. Ozornwafor
️️️️
Л. Бессил
63'
Замена
А. Декотт
️️️️
Ш. Николсон
63'
Замена
А. Зорган
️️️️
Р. Мориока
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ж. Нгой
60'
Замена
Г. Магне
️️️️
С. Питерс
60'
Замена
L. Rocha
️️️️
С. Превляк
60'
Желтая карточка
A. Beck
59'
Желтая карточка
Ж. Деом
55'
49'
ГОЛ! 0:4!
Ш. Николсон
Пас отдал
М. Илаймахаритра
Желтая карточка
Б. Ламберт
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Николсон
Пас отдал
Р. Мориока
22'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Николсон
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Голизаде
Пас отдал
Ш. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Эйпен
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
4-1-5
5
Амат
32
12
Агбаду
8
24
Деом
8
Питерс
7
Нгой
14
Превляк
35
Ламберт
19
Эри
4-3-3
12
Коффи
5
Кнежевич
25
Андреу
29
Бессил
18
Кайембе
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
88
Мориока
11
Николсон
21
Зарури
8
Голизаде
35
Ламберт
6
6
35
Ламберт
8
Питерс
15
Магне
15
Магне
8
Питерс
32
25
25
32
7
Нгой
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Нгой
14
Превляк
45
45
14
Превляк
11
Николсон
9
Декотт
9
Декотт
11
Николсон
29
Бессил
26
26
29
Бессил
23
Илаймахаритра
30
30
23
Илаймахаритра
88
Мориока
8
Зорган
8
Зорган
88
Мориока
Остались в запасе
Эйпен
Шарлеруа
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Эйпен - Шарлеруа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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