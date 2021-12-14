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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Серен
Серкль Брюгге - Серен: обзор матча 14 декабря 2021
Серкль Брюгге
14.12.2021, вторник, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Серен
20'
Д. Хотич
45'
Л. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Серен
Замена
D. Sousa
️️️️
Л. Лопеш
78'
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мильян
73'
55'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Д. Дель Фабро
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
О. Деман
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Лопеш
45'
Желтая карточка
Л. Лопеш
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хотич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Серкль Брюгге
17
Варлесон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Серен
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1-4-5
35
Велкоски
3
Уткус
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
10
Хотич
9
Мильян
2
Даланд
2
Деман
24
Сомерс
1
Дидийон
3-1-4-2
30
Дитш
24
4
Дель Фабро
20
75
Сиссе
17
Бернье
8
15
Лахссаини
88
Мазиз
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
22
Лопеш
43
43
22
Лопеш
2
Деман
34
Ванхутте
34
Ванхутте
2
Деман
9
Мильян
9
Данке
9
Данке
9
Мильян
4
Дель Фабро
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
4
Дель Фабро
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Серен
17
Варлесон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Остались в запасе
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серкль Брюгге - Серен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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