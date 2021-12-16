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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Эйпен
Антверпен - Эйпен: обзор матча 16 декабря 2021
Антверпен
16.12.2021, четверг, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Эйпен
27'
М. Саматта
40'
М. Бенсон
48'
Р. Наингголан
90+5'
Б. Верстате
44'
С. Кейта
78'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Эйпен
ГОЛ! 4:2!
Б. Верстате
Пас отдал
П. Двомо
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Г. Магне
84'
Замена
L. Rocha
️️️️
S. Gnaka
Замена
П. Двомо
️️️️
П. Геркенс
82'
78'
ГОЛ! 3:2!
С. Превляк
Пас отдал
Ж. Нгой
Замена
М. Фрай
️️️️
М. Бенсон
75'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Р. Наингголан
75'
73'
Замена
Г. Магне
️️️️
Ж. Деом
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
70'
57'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
С. Кейта
57'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Б. Ламберт
ГОЛ! 3:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Саматта
48'
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Кейта
ГОЛ! 2:0!
М. Бенсон
Пас отдал
П. Геркенс
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
М. Бенсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
14
Пьер Двомо
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Эйпен
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
4-3-2-1
1
Бутез
23
Винс
3
Энгелс
4
Алмейда
2
Де Лат
44
Наингголан
4
Верстате
18
Геркенс
7
Баликвиша
14
Бенсон
38
Саматта
4-2-5
12
Агбаду
32
8
5
Амат
27
Кейта
24
Деом
14
Превляк
19
Эри
30
35
Ламберт
8
Питерс
44
Наингголан
80
Юсуф
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
14
Двомо
14
Двомо
18
Геркенс
14
Бенсон
9
Фрай
9
Фрай
14
Бенсон
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
24
Деом
15
Магне
15
Магне
24
Деом
35
Ламберт
7
Нгой
7
Нгой
35
Ламберт
8
45
45
8
27
Кейта
11
Н'Дри
11
Н'Дри
27
Кейта
Остались в запасе
Антверпен
Эйпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Антверпен - Эйпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
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Антверпен
Эйпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
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2025.01.29 16:42
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
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2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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