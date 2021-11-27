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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Сент-Труйден
Серен - Сент-Труйден: обзор матча 27 ноября 2021
Серен
27.11.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Труйден
5'
А. Джаллоу
57'
Ж. Микаутадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Сент-Труйден
Замена
T. Pierrot
️️️️
М. Поти
84'
68'
Замена
C. Durkin
️️️️
S. De Ridder
68'
Замена
Д. Буату
️️️️
Д. Лавале
ГОЛ! 2:0!
Ж. Микаутадзе
57'
46'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
А. Койта
46'
Замена
Т. Хара
️️️️
К. Брюлс
ГОЛ! 1:0!
А. Джаллоу
Пас отдал
Ю. Мазиз
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серен
4
Wagane Faye
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
11
Ali Sanogo
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
20
4
Дель Фабро
24
75
Сиссе
88
Мазиз
8
17
Бернье
18
Поти
30
Джаллоу
9
Микаутадзе
3-5
14
Хасиока
4
Лавале
37
Ляйстнер
16
91
Хаяси
40
22
Брюлс
8
Конате
18
Поти
6
6
18
Поти
4
Лавале
39
Буату
39
Буату
4
Лавале
22
Брюлс
18
Хара
18
Хара
22
Брюлс
11
Койта
13
Кэкачей
13
Кэкачей
11
Койта
16
8
8
16
Остались в запасе
Серен
Сент-Труйден
4
Wagane Faye
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
11
Ali Sanogo
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
4
Wagane Faye
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
11
Ali Sanogo
ЦФ
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Серен - Сент-Труйден
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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