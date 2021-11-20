Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Гент
Зюлте-Варегем - Гент: обзор матча 20 ноября 2021
Зюлте-Варегем
20.11.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Гент
82'
З. Гано
55'
В. Оджиджа-Офое
75'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Гент
90'
+1
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
88'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Желтая карточка
Л. Де Бок
84'
83'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Т. Тиссудали
ГОЛ! 1:2!
З. Гано
Пас отдал
Л. Де Бок
82'
78'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
77'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Оджиджа-Офое
75'
ГОЛ! 0:2!
Л. Депуатр
Пас отдал
Нуриу
Желтая карточка
И. Думбия
72'
Замена
Л. Виген
️️️️
А. Чиранни
66'
Замена
I. Seck
️️️️
D. Hubert
62'
58'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Желтая карточка
Ж. Домпе
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Оджиджа-Офое
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Й. Фоссен
46'
40'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Желтая карточка
D. Hubert
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
13
Лассе Виген
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
2-1-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
28
Де Бок
8
Думбия
34
Бойя
39
Фадера
9
Фоссен
91
Домпе
6
2
Чиранни
3-2-3-1-1
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
25
Нуриу
4
де Сар
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
29
Депуатр
9
Фоссен
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Фоссен
2
Чиранни
13
Виген
13
Виген
2
Чиранни
6
21
21
6
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
9
Тиссудали
9
Бруно
9
Бруно
9
Тиссудали
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Гент
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Зюлте-Варегем - Гент
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Гент
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+