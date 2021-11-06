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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Зюлте-Варегем
Эйпен - Зюлте-Варегем: обзор матча 06 ноября 2021
Эйпен
06.11.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
40'
И. Нуху
35'
Й. Фоссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Зюлте-Варегем
88'
Желтая карточка
D. Hubert
Желтая карточка
С. Питерс
86'
Замена
L. Rocha
️️️️
С. Превляк
86'
84'
Замена
I. Seck
️️️️
А. Сиссако
74'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Л. Виген
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ж. Нгой
72'
63'
Желтая карточка
А. Сиссако
Замена
Б. Ламберт
️️️️
J. Cools
63'
ГОЛ! 1:1!
И. Нуху
Пас отдал
С. Превляк
40'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Фоссен
Желтая карточка
Ж. Амат
33'
Желтая карточка
И. Нуху
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Эйпен
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Ibrahima Seck
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
3-2-5
12
Агбаду
5
Амат
32
26
39
Кайембе
19
Эри
14
Превляк
7
Нгой
8
Питерс
33
Нурудин
2-3-5
1
Боссут
28
Плетинкс
28
Де Бок
34
Бойя
13
Виген
8
Сиссако
9
Гано
91
Домпе
9
Фоссен
6
2
Чиранни
14
Превляк
45
45
14
Превляк
26
35
Ламберт
35
Ламберт
26
7
Нгой
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Нгой
13
Виген
7
Кутеса
7
Кутеса
13
Виген
8
Сиссако
21
21
8
Сиссако
Остались в запасе
Эйпен
Зюлте-Варегем
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
69
Луи Бостин
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
39
Алие Фадера
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
39
Алие Фадера
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Эйпен - Зюлте-Варегем
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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Эйпен
Зюлте-Варегем
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2024.07.12 13:34
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2024.06.18 18:08
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2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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2021.08.19 10:22
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