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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Эйпен
Шарлеруа - Эйпен: обзор матча 30 октября 2021
Шарлеруа
30.10.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Эйпен
78'
Ш. Николсон
84'
А. Голизаде
87'
Ж. Ван Клемпут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Эйпен
ГОЛ! 3:0!
Ж. Ван Клемпут
87'
Замена
G. Gillet
️️️️
А. Голизаде
86'
86'
Замена
L. Rocha
️️️️
A. Beck
86'
Замена
S. Gnaka
️️️️
Ж. Нгой
ГОЛ! 2:0!
А. Голизаде
Пас отдал
Ш. Николсон
84'
79'
Желтая карточка
J. Cools
ГОЛ! 1:0!
Ш. Николсон
78'
75'
Желтая карточка
Ж. Нгой
64'
Замена
С. Кейта
️️️️
Ж. Деом
64'
Замена
И. Нуху
️️️️
К. Н'Дри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
4-2-1-3
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
2
Ван Клемпут
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
88
Мориока
98
Зедадка
11
Николсон
8
Зорган
8
Голизаде
3-3-5
12
Агбаду
5
Амат
32
24
Деом
39
Кайембе
26
30
19
Эри
11
Н'Дри
14
Превляк
7
Нгой
8
Голизаде
30
30
8
Голизаде
7
Нгой
8
8
7
Нгой
24
Деом
27
Кейта
27
Кейта
24
Деом
11
Н'Дри
7
Нуху
7
Нуху
11
Н'Дри
32
45
45
32
Остались в запасе
Шарлеруа
Эйпен
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
33
Абдул Нурудин
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Шарлеруа - Эйпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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2024.06.18 18:08
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2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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