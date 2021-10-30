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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Кортрейк
Стандард - Кортрейк: обзор матча 30 октября 2021
Стандард
30.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
82'
М. Бокади
52'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Кортрейк
90'
+3
Желтая карточка
L. Rougeaux
90'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
М. Морено
ГОЛ! 1:1!
М. Бокади
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
82'
Желтая карточка
Н. Нкунку
77'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
С. Бастьен
76'
72'
Желтая карточка
М. Илич
Желтая карточка
А. Доннум
69'
Замена
М. Бокади
️️️️
Г. Цимирот
68'
Замена
А. Доннум
️️️️
А. Тапсоба
68'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Дрэгуш
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
50'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
E. Ocansey
45'
+1
Желтая карточка
М. Морено
43'
Желтая карточка
М. Фикселлес
38'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Кортрейк
26
Кевин Вандендрище
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
2-3-5
16
Бодар
27
Нкунку
3
Дюсенн
22
Бастьен
59
Цимирот
43
Раскин
5
Сиссако
15
Тапсоба
99
Клаусс
10
Дрэгуш
41
Сике
3-5
26
Вандендрище
19
Фикселлес
37
Кадри
77
Гуйе
30
Д'Хаен
20
Деваэль
16
Радованович
4
59
Цимирот
20
Бокади
20
Бокади
59
Цимирот
22
Бастьен
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
15
Тапсоба
15
Доннум
15
Доннум
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
11
Мюлека
11
Мюлека
10
Дрэгуш
21
Морено
6
6
21
Морено
33
33
11
Мбайо
11
Мбайо
Остались в запасе
Стандард
Кортрейк
30
Лоран Хенкине
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
28
Joris Delle
ВР
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Стандард - Кортрейк
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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