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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Генк
Эйпен - Генк: обзор матча 03 октября 2021
Эйпен
03.10.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Генк
16'
С. Превляк (П)
86'
С. Превляк
90+3'
Д. Эри
11'
К. Торстведт
71'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Генк
ГОЛ! 3:2!
Д. Эри
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Превляк
Пас отдал
Д. Эри
86'
Замена
Ж. Деом
️️️️
J. Cools
83'
Замена
С. Кейта
️️️️
К. Н'Дри
83'
72'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
72'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Трезор
72'
Замена
П. Онуачу
️️️️
И. Угбо
71'
ГОЛ! 1:2!
И. Угбо
Пас отдал
Х. Артеага
Замена
B. Poulain
️️️️
Б. Ламберт
71'
Красная карточка
Ж. Амат
59'
Желтая карточка
Б. Ламберт
47'
Желтая карточка
И. Нуху
26'
24'
Желтая карточка
К. Эйтинг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Превляк
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Торстведт
Пас отдал
Д. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
11
Конан Н'Дри
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
0
Mamadou Koné
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
2-2-5
5
Амат
32
26
39
Кайембе
35
Ламберт
14
Превляк
7
Нуху
8
Питерс
19
Эри
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
46
Куэста
3
Артеага
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Ито
31
Трезор
42
Торстведт
99
Угбо
11
Н'Дри
27
Кейта
27
Кейта
11
Н'Дри
26
24
Деом
24
Деом
26
35
Ламберт
6
6
35
Ламберт
31
Трезор
10
Бонгонда
10
Бонгонда
31
Трезор
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
99
Угбо
30
Онуачу
30
Онуачу
99
Угбо
Остались в запасе
Эйпен
Генк
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
0
Mamadou Koné
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
0
Mamadou Koné
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Эйпен - Генк
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
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Эйпен
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11 марта
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