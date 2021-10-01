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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Стандард
Мехелен - Стандард: обзор матча 01 октября 2021
Мехелен
01.10.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
4'
У. Кюйперс
10'
К. Мрабти (П)
18'
С. Уолш
82'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Стандард
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дрэгуш
81'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
С. Бастьен
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
К. Мрабти
80'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
У. Кюйперс
76'
Замена
O. Kaya
️️️️
Р. Скофс
75'
64'
Желтая карточка
Н. Гавори
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
63'
Желтая карточка
Н. Сторм
51'
46'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
С. Амалла
46'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Х. Рафья
31'
Замена
Д. Петерс
️️️️
Н. Нкунку
Желтая карточка
С. Уолш
28'
28'
Желтая карточка
С. Амалла
25'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
ГОЛ! 3:0!
С. Уолш
Пас отдал
Н. Сторм
18'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Мрабти
10'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Р. Скофс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Мехелен
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
43
Николас Раскин
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-4-2
1
14
Уолш
8
16
30
17
Скофс
10
Гуэ
28
Мрабти
5
Соуза
99
Кюйперс
10
Сторм
3-4-3
16
Бодар
34
Гавори
2
Аль-Дахил
27
Нкунку
24
Рафья
59
Цимирот
22
Бастьен
21
Амалла
3
Нгой
41
Сике
99
Клаусс
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
28
Мрабти
11
Хайреманс
11
Хайреманс
28
Мрабти
17
Скофс
8
8
17
Скофс
99
Кюйперс
9
Дрейф
9
Дрейф
99
Кюйперс
27
Нкунку
42
Петерс
42
Петерс
27
Нкунку
21
Амалла
11
Мюлека
11
Мюлека
21
Амалла
22
Бастьен
15
Тапсоба
15
Тапсоба
22
Бастьен
24
Рафья
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
24
Рафья
Остались в запасе
Мехелен
Стандард
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
30
Лоран Хенкине
ВР
43
Николас Раскин
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
43
Николас Раскин
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Мехелен - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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