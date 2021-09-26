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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Мехелен
Шарлеруа - Мехелен: обзор матча 26 сентября 2021
Шарлеруа
26.09.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Мехелен
20'
Н. Сторм
81'
J. Vanlerberghe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Мехелен
90'
+4
Пенальти не реализован!
Ф. Дрейф
87'
Замена
В. Соуза
️️️️
С. Гуэ
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
М. Фалл
86'
Замена
Л. Бессил
️️️️
Р. Мориока
86'
85'
Желтая карточка
Ф. Дрейф
85'
Желтая карточка
Р. Скофс
81'
ГОЛ! 0:2!
J. Vanlerberghe
Пас отдал
С. Гуэ
80'
Желтая карточка
J. Van Damme
77'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Зорган
76'
70'
Замена
O. Kaya
️️️️
К. Мрабти
70'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
У. Кюйперс
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сторм
Пас отдал
У. Кюйперс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
28
Керим Мрабти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
2
Мартин Васински
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Мехелен
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
18
Кайембе
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
25
Андреу
23
Илаймахаритра
88
Мориока
38
Чачуа
7
Фалл
21
Зарури
8
Зорган
4-3-3
1
8
14
Уолш
16
30
28
Мрабти
10
Гуэ
17
Скофс
99
Кюйперс
13
10
Сторм
88
Мориока
29
Бессил
29
Бессил
88
Мориока
8
Зорган
8
Голизаде
8
Голизаде
8
Зорган
7
Фалл
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
7
Фалл
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
28
Мрабти
8
8
28
Мрабти
10
Гуэ
5
Соуза
5
Соуза
10
Гуэ
99
Кюйперс
9
Дрейф
9
Дрейф
99
Кюйперс
Остались в запасе
Шарлеруа
Мехелен
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Остались в запасе
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Шарлеруа - Мехелен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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