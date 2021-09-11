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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Антверпен
Эйпен - Антверпен: обзор матча 11 сентября 2021
Эйпен
11.09.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
56'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Антверпен
Желтая карточка
С. Превляк
87'
Замена
S. Gnaka
️️️️
Б. Ламберт
85'
80'
Желтая карточка
П. Геркенс
Замена
M. Koné
️️️️
К. Н'Дри
80'
71'
Замена
П. Геркенс
️️️️
К. Миеси
71'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
Замена
Ж. Деом
️️️️
J. Cools
70'
68'
Желтая карточка
Б. Верстате
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрай
56'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Бенсон
55'
Пенальти не реализован!
М. Фрай
42'
Желтая карточка
К. Миеси
41'
Желтая карточка
Р. Наингголан
38'
Желтая карточка
Р. Де Лат
33'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
Б. Энгелс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
14
Пьер Двомо
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
2-2-5
5
Амат
12
Агбаду
39
Кайембе
26
11
Н'Дри
7
Нуху
8
Питерс
35
Ламберт
14
Превляк
3-4-1-2
1
Бутез
20
Бута
3
Энгелс
2
Де Лат
4
Верстате
23
Миеси
25
Батай
44
Наингголан
14
Бенсон
9
Фрай
7
Фишер
35
Ламберт
8
8
35
Ламберт
26
24
Деом
24
Деом
26
11
Н'Дри
0
0
11
Н'Дри
23
Миеси
18
Геркенс
18
Геркенс
23
Миеси
3
Энгелс
4
Алмейда
4
Алмейда
3
Энгелс
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
14
Бенсон
38
Саматта
38
Саматта
14
Бенсон
Остались в запасе
Эйпен
Антверпен
32
Andreas Beck
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦФ
Остались в запасе
32
Andreas Beck
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - Антверпен
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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Эйпен
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«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
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2025.08.25 16:16
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