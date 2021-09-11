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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге: обзор матча 11 сентября 2021
Зюлте-Варегем
11.09.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 4
Завершен
Серкль Брюгге
35'
З. Гано
49'
З. Гано
65'
А. Мильян
72'
А. Мильян (П)
89'
Витиньо
90+3'
Д. Хотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
Красная карточка
Й. Фоссен
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хотич
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Д. Хотич
89'
ГОЛ! 2:3!
Витиньо
Пас отдал
В. Рубио
85'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Ш. Ванхутте
84'
Замена
В. Рубио
️️️️
О. Деман
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Б. Сермо
79'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
А. Чиранни
79'
79'
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мильян
76'
Желтая карточка
Витиньо
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Мильян
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Срарфи
72'
Желтая карточка
А. Чиранни
66'
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Мильян
Пас отдал
Витиньо
54'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Т. Сомерс
ГОЛ! 2:0!
З. Гано
Пас отдал
Б. Срарфи
49'
ГОЛ! 1:0!
З. Гано
Пас отдал
Б. Срарфи
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
2
Оливье Деман
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Зюлте-Варегем
51
Martijn Beernaert
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
8
Робб Декостер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2-2-5
69
Бостин
5
Сермо
28
Плетинкс
13
Виген
8
Сиссако
9
Гано
25
Хамфрис
6
19
Срарфи
9
Фоссен
2-2-5
35
Велкоски
13
Мянго
22
Лопеш
3
Уткус
2
Витиньо
24
Сомерс
9
Мильян
1
Дидийон
2
Даланд
19
Срарфи
7
Кутеса
7
Кутеса
19
Срарфи
5
Сермо
34
Бойя
34
Бойя
5
Сермо
2
Чиранни
91
Домпе
91
Домпе
2
Чиранни
24
Сомерс
39
Матондо
39
Матондо
24
Сомерс
34
Ванхутте
10
Хотич
10
Хотич
34
Ванхутте
2
Деман
20
Рубио
20
Рубио
2
Деман
9
Мильян
9
Данке
9
Данке
9
Мильян
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Серкль Брюгге
51
Martijn Beernaert
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
51
Martijn Beernaert
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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