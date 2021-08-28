Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Серен
Эйпен - Серен: обзор матча 28 августа 2021
Эйпен
28.08.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Серен
48'
Ю. Мазиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Серен
Замена
️️️️
С. Питерс
90'
+3
90'
+3
Замена
М. Кашбах
️️️️
М. Поти
90'
+2
Замена
T. Pierrot
️️️️
И. Сиссе
87'
Замена
А. Бернье
️️️️
Ю. Мазиз
Желтая карточка
Э. Кайембе
82'
Замена
S. Gnaka
️️️️
Б. Ламберт
81'
Желтая карточка
Б. Ламберт
73'
Желтая карточка
Э. Агбаду
68'
Замена
И. Нуху
️️️️
A. Beck
58'
Замена
Ж. Деом
️️️️
К. Н'Дри
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мазиз
26'
Желтая карточка
А. Джаллоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
3-1-5
5
Амат
32
12
Агбаду
39
Кайембе
11
Н'Дри
33
Нурудин
14
Превляк
7
Нгой
8
Питерс
3-1-4-2
30
Дитш
4
20
24
75
Сиссе
18
Поти
8
70
Самбу
88
Мазиз
30
Джаллоу
99
Муандилмаджи
35
Ламберт
8
8
35
Ламберт
11
Н'Дри
24
Деом
24
Деом
11
Н'Дри
32
7
Нуху
7
Нуху
32
18
Поти
6
Кашбах
6
Кашбах
18
Поти
75
Сиссе
6
6
75
Сиссе
88
Мазиз
17
Бернье
17
Бернье
88
Мазиз
Остались в запасе
Эйпен
Серен
27
Сибири Кейта
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Эйпен - Серен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Кервегстадион
Новости команд
Все
Эйпен
Серен
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+