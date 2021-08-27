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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Мехелен
Кортрейк - Мехелен: обзор матча 27 августа 2021
Кортрейк
27.08.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Мехелен
58'
К. Д'Хаен
76'
П. Хабиб Гуйе
14'
Н. Сторм
20'
Н. Сторм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Мехелен
Замена
M. Jonckheere
️️️️
T. Chevalier
85'
ГОЛ! 2:2!
П. Хабиб Гуйе
76'
75'
Желтая карточка
L. Bijker
73'
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
К. Мрабти
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
72'
66'
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
59'
Замена
I. De Camargo
️️️️
У. Кюйперс
ГОЛ! 1:2!
К. Д'Хаен
Пас отдал
Ф. Селемани
58'
56'
Желтая карточка
Р. Скофс
55'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
М. Швед
Желтая карточка
К. Вандендрище
42'
20'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сторм
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сторм
Пас отдал
С. Уолш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
26
Кевин Вандендрище
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
0
Teddy Chevalier
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
2-5
26
Вандендрище
19
Фикселлес
30
Д'Хаен
19
Бадамоси
7
Селемани
21
Морено
16
Радованович
4-3-1-2
1
23
8
16
14
Уолш
10
Гуэ
17
Скофс
28
Мрабти
9
Швед
10
Сторм
99
Кюйперс
0
20
20
0
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
28
Мрабти
30
30
28
Мрабти
9
Швед
11
Хайреманс
11
Хайреманс
9
Швед
99
Кюйперс
10
10
99
Кюйперс
Остались в запасе
Кортрейк
Мехелен
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Кортрейк - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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