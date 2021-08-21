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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Серкль Брюгге
Серен - Серкль Брюгге: обзор матча 21 августа 2021
Серен
21.08.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
54'
Ю. Мазиз
79'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Серкль Брюгге
90'
+3
Желтая карточка
Й. Даланд
Замена
T. Pierrot
️️️️
М. Муандилмаджи
90'
82'
Замена
К. Данке
️️️️
Ш. Ванхутте
ГОЛ! 2:0!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
Ю. Мазиз
79'
78'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
В. Рубио
78'
Замена
A. Corryn
️️️️
Д. Велкоски
Замена
М. Кашбах
️️️️
А. Джаллоу
74'
64'
Замена
Д. Хотич
️️️️
О. Деман
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мазиз
Пас отдал
М. Муандилмаджи
54'
52'
Желтая карточка
Б. Попович
35'
Желтая карточка
О. Деман
Желтая карточка
Ю. Мазиз
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
70
Марсони Самбу
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Серкль Брюгге
3
Эдгарас Уткус
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
20
24
4
75
Сиссе
88
Мазиз
8
18
Поти
70
Самбу
99
Муандилмаджи
30
Джаллоу
3-1-1-5
3
Уткус
5
Попович
35
Велкоски
28
ван дер Брюгген
20
Рубио
2
Даланд
9
Мильян
2
Деман
34
Ванхутте
2
Витиньо
30
Джаллоу
6
Кашбах
6
Кашбах
30
Джаллоу
99
Муандилмаджи
6
6
99
Муандилмаджи
35
Велкоски
22
22
35
Велкоски
20
Рубио
22
Лопеш
22
Лопеш
20
Рубио
2
Деман
10
Хотич
10
Хотич
2
Деман
34
Ванхутте
9
Данке
9
Данке
34
Ванхутте
Остались в запасе
Серен
Серкль Брюгге
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серен - Серкль Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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