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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Антверпен
Стандард - Антверпен: обзор матча 08 августа 2021
Стандард
08.08.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
2 : 5
Завершен
Антверпен
55'
Д. Мюлека
77'
Д. Дрэгуш
6'
М. Фрай
37'
М. Фрай
59'
М. Фрай
61'
М. Фрай
68'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Антверпен
90'
Желтая карточка
П. Геркенс
84'
Замена
L. Verstraete
️️️️
В. Фишер
80'
Желтая карточка
Б. Верстате
80'
Желтая карточка
Р. Де Лат
ГОЛ! 2:5!
Д. Дрэгуш
77'
77'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
77'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
А. Сек
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Н. Раскин
76'
70'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
М. Бенсон
68'
ГОЛ! 1:5!
М. Фрай
Пас отдал
А. Бута
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Г. Цимирот
63'
61'
ГОЛ! 1:4!
М. Фрай
Пас отдал
В. Фишер
59'
ГОЛ! 1:3!
М. Фрай
Пас отдал
П. Геркенс
ГОЛ! 1:2!
Д. Мюлека
Пас отдал
С. Амалла
55'
Желтая карточка
С. Бастьен
48'
Замена
А. Доннум
️️️️
М. Сиссако
46'
44'
Желтая карточка
М. Бенсон
Желтая карточка
М. Сиссако
39'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Фрай
Замена
С. Амалла
️️️️
Клаусс
14'
8'
Желтая карточка
А. Сек
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрай
Пас отдал
Й. Батай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
25
Йелле Батай
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Стандард
8
Дамьян Павлович
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ЦФ
4
Диниш Алмейда
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
2-4-4
16
Бодар
2
Аль-Дахил
34
Гавори
34
Лайфис
59
Цимирот
43
Раскин
22
Бастьен
41
Сике
5
Сиссако
99
Клаусс
11
Мюлека
3-3-1-3
1
Бутез
20
Бута
4
Сек
2
Де Лат
25
Батай
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
9
Фрай
7
Фишер
80
Юсуф
99
Клаусс
21
Амалла
21
Амалла
99
Клаусс
5
Сиссако
15
Доннум
15
Доннум
5
Сиссако
43
Раскин
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
43
Раскин
59
Цимирот
15
Тапсоба
15
Тапсоба
59
Цимирот
4
Сек
4
Алмейда
4
Алмейда
4
Сек
7
Фишер
6
6
7
Фишер
14
Бенсон
7
Баликвиша
7
Баликвиша
14
Бенсон
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
Остались в запасе
Стандард
Антверпен
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Стандард - Антверпен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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