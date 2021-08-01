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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Кортрейк
Антверпен - Кортрейк: обзор матча 01 августа 2021
Антверпен
01.08.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Кортрейк
88'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Кортрейк
88'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Селемани
Пас отдал
А. Палаверса
84'
Замена
M. Jonckheere
️️️️
L. Rougeaux
Замена
Н. де Паув
️️️️
В. Фишер
81'
76'
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
Замена
А. Де Сар
️️️️
L. Verstraete
64'
64'
Замена
Ж. Деваэль
️️️️
М. Морено
60'
Желтая карточка
Ф. Селемани
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Киринен
46'
32'
Желтая карточка
L. Rougeaux
Желтая карточка
L. Verstraete
25'
19'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
13'
Желтая карточка
А. Палаверса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
17
Роббе Киринен
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
7
Файз Селемани
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Нилл де Паув
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Кортрейк
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
3-2-1-4
1
Бутез
4
Сек
2
Де Лат
20
Бута
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
7
Фишер
9
Фрай
6
17
Киринен
1-2-5
6
26
Вандендрище
18
Палаверса
16
Радованович
0
19
Бадамоси
21
Морено
30
Д'Хаен
7
Фишер
14
де Паув
14
де Паув
7
Фишер
17
Киринен
25
Батай
25
Батай
17
Киринен
6
24
Де Сар
24
Де Сар
6
6
20
20
6
21
Морено
20
Деваэль
20
Деваэль
21
Морено
Остались в запасе
Антверпен
Кортрейк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Антверпен - Кортрейк
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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Кортрейк
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