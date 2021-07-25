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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Антверпен
Мехелен - Антверпен: обзор матча 25 июля 2021
Мехелен
25.07.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Антверпен
60'
Р. Де Лат (АГ)
73'
Ф. Дрейф
74'
Ф. Дрейф
18'
М. Фрай
56'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Антверпен
90'
+3
Желтая карточка
Й. Батай
Замена
S. Bateau
️️️️
Р. Скофс
86'
Замена
I. Swers
️️️️
К. Мрабти
86'
82'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
L. Verstraete
82'
Замена
А. Де Сар
️️️️
М. Бенсон
79'
Желтая карточка
Б. Верстате
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ф. Дрейф
78'
Желтая карточка
Р. Скофс
76'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Дрейф
Пас отдал
У. Кюйперс
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Дрейф
73'
Желтая карточка
С. Уолш
66'
Замена
Н. Сторм
️️️️
Ж. Хайреманс
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Де Лат
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Бенсон
Пас отдал
А. Бута
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
6
L. Verstraete
ЦФ
17
Роббе Киринен
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
3-5-2
1
14
Уолш
30
16
28
Мрабти
17
Скофс
5
Соуза
11
Хайреманс
10
Гуэ
9
Дрейф
99
Кюйперс
3-2-1-3
1
Бутез
20
Бута
4
Сек
2
Де Лат
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
9
Фрай
17
Киринен
6
28
Мрабти
2
2
28
Мрабти
17
Скофс
8
8
17
Скофс
11
Хайреманс
10
Сторм
10
Сторм
11
Хайреманс
9
Дрейф
9
Энгвалль
9
Энгвалль
9
Дрейф
6
34
Бойя
34
Бойя
6
14
Бенсон
24
Де Сар
24
Де Сар
14
Бенсон
Остались в запасе
Мехелен
Антверпен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Диниш Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Мехелен - Антверпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
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