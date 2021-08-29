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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Витесс
Аякс - Витесс: обзор матча 29 августа 2021
Аякс
29.08.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
5 : 0
Завершен
Витесс
5'
Антони
31'
Э. Альварес
43'
Р. Гравенберх
60'
Т. Хайек (АГ)
67'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Витесс
85'
Желтая карточка
Д. Ороз
Замена
П. Схюрс
️️️️
Э. Альварес
84'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Классен
75'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
75'
69'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Л. Опенда
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
68'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
68'
ГОЛ! 5:0!
Д. Классен
Пас отдал
Л. Мартинес
67'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Т. Хайек
60'
46'
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Гбоу
46'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Н. Фредериксен
46'
Замена
Х. Гонг
️️️️
Р. Базур
ГОЛ! 3:0!
Р. Гравенберх
Пас отдал
С. Аллер
43'
41'
Желтая карточка
Р. Базур
ГОЛ! 2:0!
Э. Альварес
31'
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
Н. Мазрауи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
2-2-1-5
15
Шуберт
2
Даса
37
Хайек
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
8
Фредериксен
5
Ороз
6
Тронстад
32
Виттек
17
Опенда
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
4
Альварес
4
Схюрс
4
Схюрс
4
Альварес
18
Классен
23
Бергейс
23
Бергейс
18
Классен
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
34
Гбоу
8
Вруг
8
Вруг
34
Гбоу
17
Опенда
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
17
Опенда
23
Базур
18
Гонг
18
Гонг
23
Базур
8
Фредериксен
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Фредериксен
Остались в запасе
Аякс
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Аякс - Витесс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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