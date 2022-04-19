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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 апреля 2022
Ливерпуль
19.04.2022, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
Л. Диас
22'
М. Салах
68'
С. Мане
85'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
89'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
88'
Желтая карточка
А. Меджбри
Желтая карточка
Н. Кейта
86'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фабиньо
86'
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
85'
84'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Э. Эланга
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
80'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
70'
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
Л. Диас
68'
46'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Ф. Джонс
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
22'
10'
Замена
Д. Лингард
️️️️
П. Погба
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
М. Салах
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
14
Диас
10
Мане
10
Салах
3-3-1-3
43
Де Хеа
5
Магуайр
29
Линделеф
4
Джонс
29
Ван-Биссака
18
Матич
2
Далот
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Эланга
6
Фабиньо
20
Милнер
20
Милнер
6
Фабиньо
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
19
Эланга
28
Меджбри
28
Меджбри
19
Эланга
8
Погба
77
Лингард
77
Лингард
8
Погба
4
Джонс
19
Санчо
19
Санчо
4
Джонс
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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