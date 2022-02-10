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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 10 февраля 2022
Вулверхэмптон
10.02.2022, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
25'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
Замена
Ф. Силва
️️️️
К. Коди
81'
81'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
71'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Б. Сака
69'
Вторая желтая
Г. Мартинелли
69'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
68'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Маршал
63'
Замена
Шикинью
️️️️
Тринкау
62'
61'
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
Р. Невеш
60'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Р. Сайсс
36'
33'
Желтая карточка
Т. Парти
25'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
11
Поденсе
9
Хименес
7
Тринкау
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
21
Соареш
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
91
Ляказетт
21
Маршал
21
Айт Нури
21
Айт Нури
21
Маршал
7
Тринкау
10
Шикинью
10
Шикинью
7
Тринкау
15
Коди
21
Силва
21
Силва
15
Коди
7
Сака
6
Холдинг
6
Холдинг
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Okko
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