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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 26 декабря 2021
Манчестер Сити
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
6 : 3
Завершен
Лестер
5'
К. Де Брюйне
14'
Р. Марез (П)
21'
И. Гюндоган
25'
Р. Стерлинг (П)
69'
Э. Ляпорт
87'
Р. Стерлинг
55'
Д. Мэддисон
59'
А. Лукман
66'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+1
ГОЛ! 6:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Диаш
87'
76'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
72'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
72'
ГОЛ! 5:3!
Э. Ляпорт
69'
66'
ГОЛ! 4:3!
К. Ихеначо
59'
ГОЛ! 4:2!
А. Лукман
Пас отдал
К. Ихеначо
55'
ГОЛ! 4:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
К. Ихеначо
46'
Замена
Т. Кастань
️️️️
А. Перес
45'
Желтая карточка
Я. Вестергор
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Стерлинг
25'
ГОЛ! 3:0!
И. Гюндоган
21'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Марез
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Фернандиньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Кайку
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
26
Марез
20
Силва
4-1-1-1-3
1
Шмейхель
11
Олбрайтон
23
Вестергор
12
Амарти
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
22
Перес
11
Лукман
26
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
26
Де Брюйне
22
Перес
21
Кастань
21
Кастань
22
Перес
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кайку
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кайку
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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