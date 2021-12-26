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Материалы

Астон Вилла - Челси

26.12.2021, Воскресенье, 20:30 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Премьер-лига, 19 тур Астон Вилла - Челси
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/16 финала
22 сентября, среда 21:45 Челси 1:1
(4:3)п		 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
4 тур
11 сентября, суббота 19:30 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Астон Вилла 2:1 Челси
16 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Челси 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 18:15 Астон Вилла 1:2 Челси
15 тур
4 декабря, среда 22:30 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 14:45 Астон Вилла 0:4 Челси
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Челси
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 марта, суббота 21:30 Астон Вилла 1:0 Челси
3 тур
21 августа, среда 22:45 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 15:45 Астон Вилла 1:2 Челси
18 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Челси 8:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 2:4 Челси
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Челси 1:3 Астон Вилла
Barclays Asia Trophy 2011
Финал,
30 июля, суббота 16:30 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
2 января, воскресенье 16:30 Челси 3:3 Астон Вилла
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Астон Вилла 0:0 Челси
Англия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
10 апреля, суббота 20:00 Астон Вилла 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Челси 7:1 Астон Вилла
9 тур
17 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
21 февраля, суббота 15:45 Астон Вилла 0:1 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
19 тур
26 декабря, среда 16:00 Челси 4:4 Астон Вилла
5 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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