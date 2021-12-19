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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 19 декабря 2021
Вулверхэмптон
19.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Хименес
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
79'
65'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Зиеш
46'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Т. Чалоба
33'
Желтая карточка
А. Рюдигер
30'
Желтая карточка
Т. Чалоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Маршал
ЛП
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Ки-Яна Хувер
ПП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
27
Трево Чалоба
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
3-1-4-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
8
Невеш
21
Маршал
18
Дендокер
8
Моутинью
25
Хувер
9
Хименес
11
Поденсе
3-3-1-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
3
Алонсо
27
Чалоба
22
Зиеш
7
Маунт
11
Пулишич
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
7
Тринкау
7
Тринкау
9
Хименес
22
Зиеш
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Зиеш
27
Чалоба
8
Ньигес
8
Ньигес
27
Чалоба
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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