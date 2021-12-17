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Материалы

Челси - Эвертон

16.12.2021, Четверг, 22:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 17 тур Челси - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
8 марта, понедельник 21:00 Челси 2:0 Эвертон
12 тур
12 декабря, суббота 23:00 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Челси 4:0 Эвертон
16 тур
7 декабря, суббота 15:30 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Эвертон 2:0 Челси
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:15 Челси 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 15:30 Эвертон 0:0 Челси
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Челси 2:0 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 21:45 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 16:05 Эвертон 0:3 Челси
11 тур
5 ноября, суббота 20:30 Челси 5:0 Эвертон
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
12 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
5 тур
12 сентября, суббота 14:45 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
11 февраля, среда 22:45 Челси 1:0 Эвертон
3 тур
30 августа, суббота 20:30 Эвертон 3:6 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 16:45 Челси 1:0 Эвертон
4 тур
14 сентября, суббота 20:30 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Эвертон
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:0 Челси
8 тур
15 октября, суббота 20:30 Челси 3:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 23:00 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Эвертон 1:0 Челси
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
повторный матч		 19 февраля, суббота 15:30 Челси 1:1
(3:4)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 15:30 Эвертон 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Эвертон 2:1 Челси
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2008/2009)
Финал
30 мая, суббота 18:00 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
22 апреля, среда 23:00 Челси 0:0 Эвертон
18 тур
22 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
17 апреля, четверг 23:00 Эвертон 0:1 Челси
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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