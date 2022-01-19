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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 19 января 2022
Лестер
19.01.2022, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
24'
П. Дака
76'
Д. Мэддисон
38'
Г. Кейн
90+5'
С. Бергвейн
90+7'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Тоттенхэм
90'
+7
ГОЛ! 2:3!
С. Бергвейн
Пас отдал
Г. Кейн
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Бергвейн
90'
+4
Желтая карточка
С. Бергвейн
Замена
Б. Сумаре
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
88'
79'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
С. Регилон
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Барнс
76'
Замена
Х. Барнс
️️️️
П. Дака
75'
74'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Г. Уинкс
59'
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
Х. Чодури
55'
Замена
Д. Джастин
️️️️
Л. Томас
53'
46'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Эмерсон
38'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Г. Уинкс
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Бен Дэвис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
5
Льюис Брант
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
2
Сеюнджу
23
Вестергор
11
Олбрайтон
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
8
Чодури
10
Мэддисон
27
Дака
11
Лукман
3-3-2-1-1
1
Льорис
5
Танганга
6
Санчес
4
Дэвис
22
Эмерсон
34
Скипп
3
Регилон
23
Хейбьерг
4
Уинкс
7
Моура
9
Кейн
33
Томас
24
Джастин
24
Джастин
33
Томас
27
Дака
11
Барнс
11
Барнс
27
Дака
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
4
Уинкс
22
Эмерсон
2
Доэрти
2
Доэрти
22
Эмерсон
3
Регилон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
3
Регилон
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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