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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 20 ноября 2021
Лестер
20.11.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Челси
14'
А. Рюдигер
28'
Н. Канте
71'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
77'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Б. Сумаре
75'
71'
ГОЛ! 0:3!
К. Пулишич
Пас отдал
Х. Зиеш
65'
Желтая карточка
Э. Менди
63'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
62'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хаверц
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Х. Барнс
46'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Лукман
46'
Желтая карточка
К. Шмейхель
45'
Желтая карточка
Д. Эванс
45'
Желтая карточка
Д. Амарти
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
Н. Канте
Пас отдал
Р. Джеймс
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
Б. Чилвел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-3-2
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Кастань
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
9
Варди
11
Лукман
3-3-1-2-1
16
Менди
22
Рюдигер
3
Силва
27
Чалоба
24
Джеймс
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
29
Хаверц
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
10
Мэддисон
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Лукман
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Лукман
29
Хаверц
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Хаверц
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
Остались в запасе
Лестер
Челси
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лестер - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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