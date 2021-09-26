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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Вулверхэмптон: обзор матча 26 сентября 2021
Саутгемптон
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
61'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вулверхэмптон
88'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Х. Хванг
87'
Замена
К. Хувер
️️️️
Н. Семеду
Замена
Ш. Лонг
️️️️
К. Уокер-Питерс
74'
71'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
Замена
М. Дженепо
️️️️
Н. Редмонд
64'
Замена
А. Броя
️️️️
Ч. Адамс
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Ж. Са
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Луи Молден
ВР
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Эльюнусси
10
Армстронг
19
Адамс
3-2-2-3
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
27
Семеду
21
Маршал
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Хванг
9
Хименес
11
Поденсе
27
Редмонд
12
Дженепо
12
Дженепо
27
Редмонд
2
Уокер-Питерс
7
Лонг
7
Лонг
2
Уокер-Питерс
19
Адамс
27
Броя
27
Броя
19
Адамс
27
Семеду
25
Хувер
25
Хувер
27
Семеду
7
Хванг
8
Невеш
8
Невеш
7
Хванг
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
Остались в запасе
Саутгемптон
Вулверхэмптон
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Луи Молден
ВР
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Саутгемптон - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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