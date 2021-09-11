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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 11 сентября 2021
Арсенал
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
66'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Норвич Сити
Желтая карточка
Т. Парти
88'
Замена
С. Соареш
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
82'
80'
Замена
А. Айда
️️️️
Л. Рупп
69'
Замена
М. Рашица
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Н. Пепе
66'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Локонга
62'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Т. Томиясу
62'
62'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
К. Доуэлл
48'
Желтая карточка
Г. Хэнли
42'
Желтая карточка
М. Ааронс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
63
Тирни
6
Габриэль
4
Уайт
5
Томиясу
6
Локонга
2
Мэйтленд-Найлс
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
4-3-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
12
Омобамиделе
33
Уильямс
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
10
Рупп
26
Доуэлл
17
Цолис
20
Пукки
2
Мэйтленд-Найлс
21
Соареш
21
Соареш
2
Мэйтленд-Найлс
6
Локонга
18
Парти
18
Парти
6
Локонга
5
Томиясу
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
5
Томиясу
26
Доуэлл
10
Кантвелл
10
Кантвелл
26
Доуэлл
17
Цолис
7
Рашица
7
Рашица
17
Цолис
10
Рупп
33
Айда
33
Айда
10
Рупп
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
17
Матиас Норманн
ОП
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
17
Матиас Норманн
ОП
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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Арсенал
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