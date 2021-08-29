Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 29 августа 2021
Заря
29.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
89'
Желтая карточка
Й. Тамм
82'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
А. Скляр
Желтая карточка
М. Имереков
81'
70'
Замена
Эсеола
️️️️
Р. Степанюк
66'
Желтая карточка
А. Скляр
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Гладкий
61'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Громов
60'
46'
Замена
Д. Пуцлин
️️️️
N. Yakubu
28'
Желтая карточка
N. Yakubu
Желтая карточка
Е. Назарина
17'
15'
Желтая карточка
И. Пердута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
5
Агрон Руфати
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
68
Кристиан
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Ворскла
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
4-3-1-2
1
Мацапура
45
Фаворов
6
Леовигилдо
32
Имереков
15
Вернидуб
29
Назарина
10
Кочергин
10
Булеца
22
Кабаев
28
Громов
20
Гладкий
3-2-3-2
31
Ризнык
4
Бондаренко
5
Тамм
25
44
Пердута
14
Кане
17
Чеснаков
6
Скляр
18
Тилль
38
Челядин
7
Степанюк
20
Гладкий
7
Захеди
7
Захеди
20
Гладкий
28
Громов
17
Саядманеш
17
Саядманеш
28
Громов
6
Скляр
77
Кушниренко
77
Кушниренко
6
Скляр
25
6
Пуцлин
6
Пуцлин
25
7
Степанюк
18
Эсеола
18
Эсеола
7
Степанюк
Остались в запасе
Заря
Ворскла
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Заря - Ворскла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Ворскла
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+