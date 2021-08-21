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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Рух
Днепр-1 - Рух: обзор матча 21 августа 2021
Днепр-1
21.08.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рух
27'
Д. Игнатенко
35'
А. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Рух
Желтая карточка
А. Батагов
90'
+5
Желтая карточка
А. Назаренко
79'
Замена
А. Батагов
️️️️
Д. Игнатенко
79'
Замена
С. Логинов
️️️️
В. Лучкевич
79'
Замена
Н. Русин
️️️️
И. Когут
75'
69'
Замена
А. Кухарук
️️️️
П. Ореховский
62'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Б. Бойчук
59'
Желтая карточка
В. Федорчук
42'
Желтая карточка
М. Мысык
Желтая карточка
А. Довбик
41'
39'
Желтая карточка
Р. Карасюк
ГОЛ! 2:0!
А. Назаренко
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Игнатенко
Пас отдал
В. Лучкевич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
30
Невен Джурасек
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Богдан Бойчук
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
10
Павел Ореховский
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Рух
10
Остап Притула
ЦП
11
Василь Рунич
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
3
Адамюк
5
Сваток
77
Игнатенко
7
Лучкевич
7
Назаренко
25
Когут
30
Джурасек
44
Дубинчак
11
Гуцуляк
9
Довбик
1-1-5
79
Панькив
29
Дидык
5
Федорчук
70
Климчук
29
Белый
23
Борячук
10
Ореховский
33
Мысык
7
Лучкевич
18
Логинов
18
Логинов
7
Лучкевич
77
Игнатенко
44
Батагов
44
Батагов
77
Игнатенко
25
Когут
31
Русин
31
Русин
25
Когут
10
Бойчук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
10
Бойчук
10
Ореховский
88
Кухарук
88
Кухарук
10
Ореховский
Остались в запасе
Днепр-1
Рух
44
Evgeny Past
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
10
Остап Притула
ЦП
11
Василь Рунич
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
44
Evgeny Past
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Остались в запасе
10
Остап Притула
ЦП
11
Василь Рунич
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Днепр-1 - Рух
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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