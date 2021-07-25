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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Черноморец
Десна - Черноморец: обзор матча 25 июля 2021
Десна
25.07.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Черноморец
51'
В. Калитвинцев
56'
В. Калитвинцев
80'
T. Zaviysky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Черноморец
Замена
️️️️
А. Тотовицкий
87'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Ф. Будковский
81'
ГОЛ! 3:0!
T. Zaviysky
Пас отдал
Е. Картушов
80'
ГОЛ! 2:0!
В. Калитвинцев
Пас отдал
Д. Безбородько
56'
ГОЛ! 1:0!
В. Калитвинцев
Пас отдал
T. Zaviysky
51'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
50'
Желтая карточка
Е. Селин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Десна - Черноморец
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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