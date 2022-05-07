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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Кубань
КАМАЗ - Кубань: обзор матча 07 мая 2022
КАМАЗ
07.05.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Кубань
Желтая карточка
Б. Садыков
90'
+4
90'
+1
Замена
И. Эдиев
️️️️
И. Хомуха
83'
Желтая карточка
В. Алейников
Замена
Б. Садыков
️️️️
И. Бадртдинов
81'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
81'
81'
Замена
М. Маркин
️️️️
Н. Абдоков
74'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
И. Безденежных
Замена
Д. Акоста
️️️️
Р. Янушковский
70'
Замена
М. Казимир
️️️️
Ю. Кириллов
70'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
69'
Желтая карточка
Р. Аюкин
60'
Замена
В. Свежов
️️️️
О. Калугин
60'
58'
Желтая карточка
И. Хомуха
48'
Желтая карточка
А. Сапета
46'
Желтая карточка
И. Безденежных
37'
Желтая карточка
М. Сидоров
Желтая карточка
Е. Воронин
24'
Желтая карточка
О. Калугин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Олег Калугин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
36
Азамат Гурфов
ЦП
90
Георгий Месхи
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-4-2-1
71
Мамин
96
Смирнов
91
Куликов
17
Пальцев
27
Калугин
7
Аюкин
13
Замалиев
42
Кириллов
19
Бадртдинов
37
Воронин
10
Янушковский
4-1-3-2
1
Нестеренко
22
Хомуха
31
Большаков
27
Грицаенко
81
Сидоров
38
Алейников
41
Сапета
87
Безденежных
10
Петров
99
Абдоков
10
Лаук
19
Бадртдинов
44
Садыков
44
Садыков
19
Бадртдинов
10
Янушковский
27
Акоста
27
Акоста
10
Янушковский
42
Кириллов
74
Казимир
74
Казимир
42
Кириллов
27
Калугин
6
Свежов
6
Свежов
27
Калугин
37
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
37
Воронин
87
Безденежных
52
Лобкарев
52
Лобкарев
87
Безденежных
99
Абдоков
93
Маркин
93
Маркин
99
Абдоков
22
Хомуха
5
Эдиев
5
Эдиев
22
Хомуха
Остались в запасе
КАМАЗ
Кубань
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Валерий Ионин
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Андрей Климович
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
Остались в запасе
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Валерий Ионин
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Кубань
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
КАМАЗ
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