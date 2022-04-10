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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Краснодар-2
Ротор - Краснодар-2: обзор матча 10 апреля 2022
Ротор
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
43'
А. Чуканов (П)
36'
Р. Халназаров
56'
Д. Кокоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Краснодар-2
88'
Замена
Д. Гайворонский
️️️️
Г. Жилкин
88'
Замена
В. Стежко
️️️️
Д. Кратков
79'
Желтая карточка
В. Литвинов
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Пелих
77'
Замена
С. Слепов
️️️️
И. Бериашвили
76'
75'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
В. Самко
75'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Д. Кокоев
69'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Л. Сабуа
Замена
А. Ташаев
️️️️
И. Школик
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кокоев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Чуканов
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Халназаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Ротор
34
Никита Репин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
3-3-2-1-1
24
Терновский
4
Бериашвили
28
Байрыев
3
Мартынов
8
Дудиев
6
Макаров
2
Пелих
21
Махатадзе
20
Школик
7
Чуканов
77
Минаев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
32
Пивоваров
4
Литвинов
44
Сухорученко
28
Жилкин
88
Кратков
56
Рейхмен
17
Кокоев
70
Самко
20
Халназаров
81
Сабуа
2
Пелих
8
Серченков
8
Серченков
2
Пелих
4
Бериашвили
79
Слепов
79
Слепов
4
Бериашвили
20
Школик
88
Ташаев
88
Ташаев
20
Школик
28
Жилкин
35
Гайворонский
35
Гайворонский
28
Жилкин
88
Кратков
5
Стежко
5
Стежко
88
Кратков
17
Кокоев
70
Губжоков
70
Губжоков
17
Кокоев
70
Самко
94
Кучугура
94
Кучугура
70
Самко
81
Сабуа
11
Апеков
11
Апеков
81
Сабуа
Остались в запасе
Ротор
Краснодар-2
61
Илья Голосов
ЛЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
34
Никита Репин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
11
Олег Ознобихин
АП
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
61
Илья Голосов
ЛЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
34
Никита Репин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Олег Ознобихин
АП
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Ротор - Краснодар-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
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2 : 3
16.11.2024
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2 : 2
09.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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1 : 1
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Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Михаил Кистанов (Саратов)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Волгоград Арена
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