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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Кубань
Краснодар-2 - Кубань: обзор матча 23 октября 2021
Краснодар-2
23.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кубань
53'
О. Олусегун
10'
А. Козлов
14'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Кубань
Замена
Д. Иванов
️️️️
Б. Рейхмен
84'
83'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Р. Гиголаев
78'
Замена
Т. Сушич
️️️️
А. Саркисов
77'
Желтая карточка
М. Сидоров
Замена
И. Воротников
️️️️
И. Манелов
71'
66'
Замена
М. Сидоров
️️️️
А. Козлов
65'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Желтая карточка
В. Якимов
55'
ГОЛ! 1:2!
О. Олусегун
53'
Желтая карточка
Е. Назаров
48'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
Р. Апеков
46'
Замена
Е. Назаров
️️️️
В. Самко
46'
Желтая карточка
В. Самко
39'
Желтая карточка
Р. Апеков
17'
Замена
О. Исаенко
️️️️
С. Волков
16'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Саркисов
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Козлов
Желтая карточка
С. Волков
9'
Желтая карточка
О. Олусегун
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
19
Алексей Шульгин
ПВ
14
Тино-Свен Сушич
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Агкацев
44
Корнюшин
4
Литвинов
4
Бородин
82
Волков
23
Якимов
56
Рейхмен
11
Апеков
70
Самко
2
Манелов
6
Олусегун
4-1-2-1-2
1
Нестеренко
22
Рыбин
30
Таказов
5
Эдиев
45
Кармаев
38
Алейников
36
Гурфов
13
Гиголаев
10
Лаук
11
Саркисов
32
Козлов
82
Волков
44
Исаенко
44
Исаенко
82
Волков
56
Рейхмен
13
Иванов
13
Иванов
56
Рейхмен
70
Самко
9
Назаров
9
Назаров
70
Самко
2
Манелов
20
Воротников
20
Воротников
2
Манелов
11
Апеков
81
Сабуа
81
Сабуа
11
Апеков
32
Козлов
81
Сидоров
81
Сидоров
32
Козлов
13
Гиголаев
33
Дышеков
33
Дышеков
13
Гиголаев
11
Саркисов
14
Сушич
14
Сушич
11
Саркисов
Остались в запасе
Краснодар-2
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
19
Алексей Шульгин
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
19
Алексей Шульгин
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Краснодар-2 - Кубань
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
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Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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