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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Краснодар-2
Оренбург - Краснодар-2: обзор матча 15 сентября 2021
Оренбург
15.09.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар-2
6'
Д. Фамейе
83'
А. Миронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Краснодар-2
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Фамейе
88'
ГОЛ! 2:0!
А. Миронов
83'
82'
Желтая карточка
В. Самко
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Титков
74'
63'
Замена
И. Манелов
️️️️
Д. Пивоваров
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Н. Прудников
61'
Замена
К. Капленко
️️️️
С. Бреев
61'
Желтая карточка
Т. Аюпов
50'
46'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Якимов
46'
Замена
О. Исаенко
️️️️
С. Волков
46'
Замена
В. Самко
️️️️
Б. Рейхмен
46'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
Желтая карточка
Н. Титков
39'
Желтая карточка
М. Стаматов
31'
21'
Вторая желтая
О. Олусегун
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
6'
5'
Желтая карточка
О. Олусегун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
5
Михаил Стрельник
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
30
Стаматов
3
Гойкович
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
18
Титков
23
Бреев
77
Корян
7
Фамейе
11
Прудников
4-1-2-1-2
1
Агкацев
82
Волков
32
Пивоваров
4
Литвинов
13
Иванов
23
Якимов
56
Рейхмен
5
Стрельник
11
Апеков
6
Олусегун
90
Кутовой
18
Титков
8
Миронов
8
Миронов
18
Титков
23
Бреев
55
Капленко
55
Капленко
23
Бреев
11
Прудников
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Прудников
7
Фамейе
91
Диалло
91
Диалло
7
Фамейе
82
Волков
44
Исаенко
44
Исаенко
82
Волков
23
Якимов
2
Пелих
2
Пелих
23
Якимов
56
Рейхмен
70
Самко
70
Самко
56
Рейхмен
32
Пивоваров
2
Манелов
2
Манелов
32
Пивоваров
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар-2
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Сергей Ещенко
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Оренбург - Краснодар-2
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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