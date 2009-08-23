Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Бари
Интер - Бари: обзор матча 23 августа 2009
Интер
23.08.2009, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бари
55'
С. Это'О (П)
75'
В. Кутузов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Бари
+3
Замена
К. Стеллини
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
Д. Станкович
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Кутузов
Пас отдал
А. Ланджелла
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
И. Кордоба
️️️️
М. Матерацци
Желтая карточка
А. Ланджелла
Замена
Э. Ривас
️️️️
Ф. Сфорцини
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Р. Аллегретти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Это'О
Замена
Р. Куарежма
️️️️
П. Виейра
Желтая карточка
М. Матерацци
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
П. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Салли Мунтари
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бари
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
27
Эмануэль Ривас
ЛП
0
Филиппо Кароббио
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
0
Матерацци
2
Лусио
13
Майкон
0
Виейра
5
Станкович
8
Мотта
4
Мунтари
9
Это'О
22
Милито
4-4-2
5
Масиелло
19
Бонуччи
13
Раноккия
21
Паризи
27
Альварес
80
Де Вецце
14
Гацци
78
Аллегретти
32
Сфорцини
20
Кутузов
0
Матерацци
2
Кордоба
2
Кордоба
0
Матерацци
0
Виейра
7
Куарежма
7
Куарежма
0
Виейра
4
Мунтари
45
Балотелли
45
Балотелли
4
Мунтари
14
Гацци
0
Стеллини
0
Стеллини
14
Гацци
78
Аллегретти
23
Ланджелла
23
Ланджелла
78
Аллегретти
32
Сфорцини
27
Ривас
27
Ривас
32
Сфорцини
Остались в запасе
Интер
Бари
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
Главный тренер
Жозе Моуринью
0
Джузеппе Греко
ЦФ
0
Филиппо Кароббио
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
0
Филиппо Кароббио
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Интер - Бари
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Бари
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+