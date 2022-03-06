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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Вайле
Ольборг - Вайле: обзор матча 06 марта 2022
Ольборг
06.03.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Вайле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Вайле
Желтая карточка
Д. Гранли
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Э. Офори
Желтая карточка
А. Эмента
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
М. Альборнос
Замена
К. Куск
️️️️
К. Паллесен
90'
+1
85'
Замена
М. Альборнос
️️️️
A. Mucolli
85'
Замена
K. Custovic
️️️️
Херон
Замена
А. Эмента
️️️️
Я. Нильсен
83'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Хойхольт
83'
Замена
М. Росс
️️️️
А. Хагельскьер
73'
72'
Замена
Ж. Опоку
️️️️
Э. Бабаян
70'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Понсе
63'
Замена
Т. Мельгор
️️️️
T. Gundelund
61'
Желтая карточка
T. Gundelund
Желтая карточка
М. Кристенсен
49'
32'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
А. Хагельскьер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
9
Каспер Хег
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Александер Брунст
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
4
Херон
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
31
Андерс Ноше
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
3-2-4-2
45
Хагельскьер
4
Гранли
3
Нильсен
5
Теланнер
2
Паллесен
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
26
Кристенсен
35
Ринне
9
Хег
1-1-5
6
Альбентоса
7
Драмме
10
Соуза
2
20
Колингер
4
Херон
15
Офори
45
Хагельскьер
2
Росс
2
Росс
45
Хагельскьер
6
Хойхольт
10
Берстинг
10
Берстинг
6
Хойхольт
3
Нильсен
18
Эмента
18
Эмента
3
Нильсен
2
Паллесен
7
Куск
7
Куск
2
Паллесен
19
3
Альборнос
3
Альборнос
19
9
Понсе
17
17
9
Понсе
2
14
Мельгор
14
Мельгор
2
11
Бабаян
3
Опоку
3
Опоку
11
Бабаян
4
Херон
4
4
4
Херон
Остались в запасе
Ольборг
Вайле
12
Тео Сандер
ВР
31
Андерс Ноше
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
31
Андерс Ноше
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Ольборг - Вайле
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Вайле
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2025.03.18 08:23
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