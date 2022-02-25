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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Орхус
Вайле - Орхус: обзор матча 25 февраля 2022
Вайле
25.02.2022, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Орхус
10'
Р. Альбентоса
42'
A. Mucolli
4'
М. Бунду
17'
Н. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Орхус
Замена
Ж. Опоку
️️️️
Э. Бабаян
90'
+11
90'
+8
Замена
D. Kurminowski
️️️️
М. Бунду
90'
+1
Замена
А. Мунксгор
️️️️
Э. Кал
90'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Андерсон
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Понсе
86'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
A. Mucolli
86'
Замена
H. Hollsberg
️️️️
T. Gundelund
86'
83'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Желтая карточка
Херон
79'
Желтая карточка
Э. Бабаян
78'
75'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
75'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
А. Гренбек
45'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
A. Mucolli
43'
ГОЛ! 2:2!
A. Mucolli
42'
17'
ГОЛ! 1:2!
Н. Поульсен
ГОЛ! 1:1!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Э. Бабаян
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Бунду
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Аллан Соуза
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
4
Херон
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
H. Hollsberg
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
1-1-5
6
Альбентоса
7
Драмме
15
Офори
19
9
Понсе
11
Бабаян
4
Херон
2-4-1-3
1
Хансен
5
20
Хауснер
11
Гренбек
6
Поульсен
23
Андерсон
19
Кал
7
Бунду
31
Биссек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
19
17
17
19
2
0
0
2
11
Бабаян
3
Опоку
3
Опоку
11
Бабаян
9
Понсе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Понсе
19
Кал
3
Мунксгор
3
Мунксгор
19
Кал
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
11
Гренбек
29
Брандхоф
29
Брандхоф
11
Гренбек
23
Андерсон
10
Уилшир
10
Уилшир
23
Андерсон
7
Бунду
91
91
7
Бунду
Остались в запасе
Вайле
Орхус
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Остались в запасе
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Вайле - Орхус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Вайле
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