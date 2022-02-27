Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Мидтьюлланд
Оденсе - Мидтьюлланд: обзор матча 27 февраля 2022
Оденсе
27.02.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
59'
И. Жебали
62'
Э. Святченко (АГ)
52'
Ж. Брумадо
90+3'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Мидтьюлланд
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
В. Лав
Пас отдал
Шарлес
Желтая карточка
И. Жебали
90'
+2
Замена
J. Skjelvik
️️️️
С. Свендсен
87'
86'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
86'
Замена
В. Лав
️️️️
Н. Дир
80'
Замена
Шарлес
️️️️
Эвандер
Желтая карточка
A. Simon Okosun
77'
74'
Замена
П. Систо
️️️️
М. Майер
Замена
M. Fenger
️️️️
J. Thomasen
74'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
Б. Кадрии
73'
Замена
Я. Бреум
️️️️
Э. Сабби
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Святченко
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
59'
Желтая карточка
Д. Кинг
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Н. Дир
Желтая карточка
Й. Тверсков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Мидтьюлланд
29
Паулиньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
2-3-5
1
16
Кинг
6
Тверсков
18
6
11
Сабби
2
Микельсон
9
Кадрии
7
Свендсен
30
Андерсен
11
Жебали
3-3-2-1-1
1
Олафссон
2
Андерссон
3
Хег
28
Святченко
3
Дальсгаард
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
10
Эвандер
7
Майер
74
Брумадо
7
Свендсен
3
3
7
Свендсен
9
Кадрии
23
23
9
Кадрии
18
9
9
18
11
Сабби
10
Бреум
10
Бреум
11
Сабби
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
10
Эвандер
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Эвандер
7
Майер
77
Систо
77
Систо
7
Майер
44
Дир
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
44
Дир
Остались в запасе
Оденсе
Мидтьюлланд
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
29
Паулиньо
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
29
Паулиньо
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Оденсе - Мидтьюлланд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+