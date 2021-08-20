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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Силькеборг
Мидтьюлланд - Силькеборг: обзор матча 20 августа 2021
Мидтьюлланд
20.08.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Силькеборг
5'
Эвандер (П)
45+1'
П. Систо
62'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Силькеборг
84'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
84'
Замена
А. Оггесен
️️️️
А. Клинге
Замена
Шарлес
️️️️
Н. Дир
84'
79'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Калисир
79'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Йоргенсен
Замена
М. Андерсон
️️️️
Р. Онидика
72'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Паулиньо
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Г. Исаксен
62'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
59'
ГОЛ! 2:0!
П. Систо
Пас отдал
А. Дрейер
45'
+1
17'
Желтая карточка
А. Калисир
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эвандер
5'
4'
Желтая карточка
G. Dahl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Андерссон
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
10
Дрейер
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
7
Валлис
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
6
Бринк
15
19
Клинге
9
Хелениус
3
Сальквист
44
Дир
35
Шарлес
35
Шарлес
44
Дир
25
Онидика
23
Андерсон
23
Андерсон
25
Онидика
29
Паулиньо
24
Мадсен
24
Мадсен
29
Паулиньо
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
26
Калисир
3
Феликс
3
Феликс
26
Калисир
23
Тордарсон
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
23
Тордарсон
19
Клинге
22
Оггесен
22
Оггесен
19
Клинге
8
Йоргенсен
11
Линд
11
Линд
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Силькеборг
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Силькеборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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