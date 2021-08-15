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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Силькеборг
Оденсе - Силькеборг: обзор матча 15 августа 2021
Оденсе
15.08.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
50'
M. Lieder
82'
Н. Рёйкьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Силькеборг
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Б. Кадрии
89'
82'
ГОЛ! 1:1!
Н. Рёйкьер
Пас отдал
С. Йоргенсен
78'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
G. Dahl
78'
Замена
А. Линд
️️️️
Н. Хелениус
Замена
М. Опондо
️️️️
Э. Сабби
76'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
А. Элис Трандарсон
76'
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
J. Thomasen
75'
73'
Замена
G. Marcussen
️️️️
М. Каалунд
73'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
66'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
Замена
M. Fenger
️️️️
M. Lieder
63'
53'
Желтая карточка
М. Каалунд
ГОЛ! 1:0!
M. Lieder
50'
Желтая карточка
J. Thomasen
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
15
Gustav Dahl
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
3-3-4
53
Кристенсен
3
3
6
Тверсков
11
Сабби
18
21
Трандарсон
10
30
Андерсен
11
Жебали
9
Кадрии
2-5-3
1
Ларсен
26
Калисир
29
Карстенсен
6
Бринк
18
Каалунд
23
Тордарсон
7
Валлис
8
Йоргенсен
9
Хелениус
3
Сальквист
15
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
18
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
18
21
Трандарсон
23
23
21
Трандарсон
11
Сабби
11
Опондо
11
Опондо
11
Сабби
10
9
9
10
15
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
15
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Клинге
23
Тордарсон
18
Каалунд
7
7
18
Каалунд
9
Хелениус
11
Линд
11
Линд
9
Хелениус
Остались в запасе
Оденсе
Силькеборг
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Оденсе - Силькеборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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