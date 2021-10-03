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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Мольде
Одд - Мольде: обзор матча 03 октября 2021
Одд
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
28'
К. Валлем
19'
Э. Андерсен
42'
О. Омойджуанфо
64'
Э. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Мольде
90'
+3
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
89'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
О. Брюнхильдсен
Желтая карточка
О. Бьортуфт
88'
79'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Андерсен
Замена
М. Евтович
️️️️
К. Валлем
68'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ф. Кастрати
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
Э. Андерсен
Пас отдал
К. Хауген
52'
Желтая карточка
М. Линнес
42'
ГОЛ! 1:2!
О. Омойджуанфо
ГОЛ! 1:1!
К. Валлем
Пас отдал
С. Свендсен
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
6
Конрад Валлем
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
1-2-5
25
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
1
Йоргенсен
7
Свендсен
15
Кастрати
16
Китолано
15
Кааса
3-2-1-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
6
Эллингсен
25
Линнес
28
Хауген
20
Маннсверк
23
Андерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
6
Валлем
26
Евтович
26
Евтович
6
Валлем
15
Кастрати
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кастрати
23
Андерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
98
Зехнини
98
Зехнини
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Одд
Мольде
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Одд - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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