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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стабек
Сандефьорд - Стабек: обзор матча 26 сентября 2021
Сандефьорд
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
0 : 3
Завершен
Стабек
5'
Ф. Хауген
81'
П. Александер Киркеволд
88'
J. Moe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Стабек
89'
Замена
К. Педерсен
️️️️
J. Moe
88'
ГОЛ! 0:3!
J. Moe
Замена
A. Sodlund
️️️️
Х. Сингх
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
J. Moe
Замена
Z. Eduardo
️️️️
М. Хаакенстад
81'
78'
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
73'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
М. Хейланд
63'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Болли
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
Ф. Ньенету
59'
Красная карточка
Я. Смайлерс
55'
49'
Желтая карточка
J. Moe
Желтая карточка
В. Куртович
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
1-5
3
Валес
6
Мерк
24
Сингх
7
Ньенету
9
Тветер
19
Куртович
2-1-1-5
12
Сандберг
18
Месик
18
6
Хейланд
14
Болли
5
Йенссен
7
Хауген
17
4
Вангберг
3
Оттесен
24
Сингх
24
24
24
Сингх
7
Ньенету
3
Эгели
3
Эгели
7
Ньенету
2
Хаакенстад
8
8
2
Хаакенстад
18
2
Педерсен
2
Педерсен
18
14
Болли
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
14
Болли
6
Хейланд
16
Киркеволд
16
Киркеволд
6
Хейланд
Остались в запасе
Сандефьорд
Стабек
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
67
Tortol Lumanza
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
Остались в запасе
67
Tortol Lumanza
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Стабек
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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